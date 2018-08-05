Konya'da otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.05 Ağustos 2018 Pazar 14:19
Turan Öztürk (35) idaresindeki 07 DJZ 43 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 33. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü Turan Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki Muhammed Can Öztürk (19) ve İdris Çiftçi (35) yaralandı. Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Hayatını kaybeden sürücünün cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
YORUM YAZ