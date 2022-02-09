Konya’da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Konya Valiliği son dakika kar tatili açıklaması!
Konya’da 9 Şubat okullar tatil edildi mi? Okullar tatil mi oldu, Konya okullar kaç gün tatil? Konya’da kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte öğrenciler ders başı yaptı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle okullara kar tatili verilmekte. Peki, Konya’da kaç gün okullar tatil edildi? Konya Valiliği hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya’da kamu kurumlarında çalışanlar izinli olacak mı? Konya Valiliği'nde kar tatili açıklaması geldi mi?
Yurdun pek çok ilinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının başladığı Konya’da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu. Peki, Konya’da okullar tatil edilecek mi?
Konya’da okullar tatil i?
9 Şubat Çarşamba Konya’da okullar tatil mi? Konya'da ilk kar tatili haberi Akşehir ilçesinden geldi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle: "Akşehir'de yoğun kar yağışından dolayı 09 Şubat 2022 Çarşamba günü Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile uzaktan eğitim yapılacaktır." Gece saatlerinde, Ilgın ilçesinde de 09 Şubat 2022 Çarşamba günü okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi.
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