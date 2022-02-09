Konya’da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Konya Valiliği son dakika kar tatili açıklaması!

Yurdun pek çok ilinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının başladığı Konya’da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu. Peki, Konya’da okullar tatil edilecek mi?

Konya’da okullar tatil i?

9 Şubat Çarşamba Konya’da okullar tatil mi? Konya'da ilk kar tatili haberi Akşehir ilçesinden geldi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle: "Akşehir'de yoğun kar yağışından dolayı 09 Şubat 2022 Çarşamba günü Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile uzaktan eğitim yapılacaktır." Gece saatlerinde, Ilgın ilçesinde de 09 Şubat 2022 Çarşamba günü okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi.

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