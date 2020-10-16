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Aktüel Konya'da öğrenci servisleri denetlendi
Aktüel

Konya'da öğrenci servisleri denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:34:06 -
Konya'da öğrenci servisleri denetlendi

KONYA (AA) - Konya'da, gerçekleştirilen öğrenci servisi denetimlerinde 22 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 2 okul servisi trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, öğrencilerin huzur ve güven ortamında okullarına ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla öğrenci servislerini denetledi.

Kent genelinde kontrol edilen 522 öğrenci servisinden 22'sinin sürücüsüne toplam 8 bin 638 lira ceza kesildi.

Ayrıca 2 öğrenci servisinin trafikten men edildiği bildirildi.

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