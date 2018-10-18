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Konya'da mühürlenen binada bulunan cesedin kimliği serçe parmağından belirlendi

Binanın bodrum katında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliğine serçe parmak izinden ulaşıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:58
Konya'da mühürlenen binada bulunan cesedin kimliği serçe parmağından belirlendi

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'ta 14 Ekim'de,  bir binanın bodrum katında başından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan ve otopsi  için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılan çürümüş cesedin, en az 10 günlük  olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri,  ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin serçe parmağında, vücudunun diğer  yerlerine göre daha az çürüme olduğunu belirledi.

Uygulanan operasyonla parmaktan alınan iz sonucu, cesedin Alpaslan  Alıç'a (43) ait olduğu tespit edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını  sürdürüyor.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'taki bir  binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine 14 Ekim'de esnaf durumu  polis ekiplerine bildirmiş, ekipler, kokunun geldiği mühürlü binanın kapısını  çilingir yardımıyla açarak içeriye girmişti.

Polis, inceleme sonucu bir odada başından vurulmuş erkek cesedi  bulmuş, binanın yaklaşık 2,5 ay önce dernek adı altında kumar oynatıldığı için  mühürlendiği öğrenilmişti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:58
  1. Konya
  2. cesed

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