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Aktüel Konya'da marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Konya'da marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 09:49:43 -
Konya'da marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Kurucuova Mahallesi'nde gece geç saatlerde kapı kilidi kırılan marketten, 100 paket sigara ve 163 lira para ile kamera kayıt cihazı çalındı.

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, hırsızlık şüphelisi A.A.A'nın evinde yapılan aramada çalınan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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