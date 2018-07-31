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Konya'da LPG'li otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı

Konya'da, sürücüsünün LPG aldığı otomobilin akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

31 Temmuz 2018 Salı 15:57
Konya'da LPG'li otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı

Merkez Meram ilçesi Ekmekkoçu Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen Mehmet İşçi (26), otomobiline 20 liralık LPG aldı.

Sürücü istasyondan çıkmaya hazırlandığı sırada araçta yangın çıktı.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Mustafa Avcu (50), yangın söndürme tüpüyle hemen müdahale etti.

Diğer çalışanlar ve bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sürücü Mehmet İşçi ve yanında bulunan bir kişi, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alevlere ilk müdahalede bulunan Mustafa Avcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, LPG dolumu sonrası otomobilin hareket ettiğini, istasyon çıkışında patlama olduğunu söyledi.

Avcu, "Alevleri görünce ilk müdahaleyi yaptım. Yangını söndürdük. Araçtaki 2 kişiyi hastaneye götürdüler." dedi.

Bu arada olay anı iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, akaryakıt istasyonunun çıkışına doğru ilerleyen otomobilden bir anda alevlerin yükselmesi, çalışanların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi, ambulansların gelişi ve yaralıların bindirilmesi görülüyor.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:57
  1. Antalya
  2. Akaryakıt istasyonu
  3. Konya
  4. LPG
  5. otomobil
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