Konya'da kuyumcuda pırlanta hırsızlığı! "Eşime sürpriz yapacaktım" dedi tutuklandı!

Konya'da 'eşime sürpriz yapacağım' bahanesiyle girdiği kuyumcudan pırlanta çalan şahıs yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın şüphelisi 'eşime küçük bir sürprizdi' diye kendisini savunduğu öğrenilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüpsultan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya gelen yüzü maskeli bir şahıs, ‘eşime yüzük bakacağım' bahanesiyle yüzük çeşitlerini incelemeye başladı. Bu sırada kuyumcunun boşluğundan faydalanan şüpheli, yüzüğü alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şahsın 25 yaşındaki Ramazan Y. olduğunu belirledi. Güvenlik kamarası görüntülerinde ise, şahsın kuyumcudan yüzükleri istedikten sonra bir süre inceliyor gibi davranarak ardından yüzüğü alarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki ilk işlemlerinde, "Eşime küçük bir sürprizdi ama yakalandım" dediği öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.