Kılıçdaroğlu hızlı başladı! Önce üç avukatı azletti, şimdi de o ismi önemli göreve getirdi!

Yeni görevini sosyal medya hesabından duyuran Atakan Sönmez, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na şahsıma tevdi ettiği görev için kendisine teşekkür ediyorum. Medya ile demokratik ve eşitlikçi bir iletişim sürecinin yürütülmesi adına değerli gazeteci meslektaşlarım ile iletişim ve koordinasyon içerisinde sağlıklı bilgilendirmeleri yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarısı için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“BUNA ARACILIK YAPAN NAMUSSUZDUR” DEMİŞTİ

28 Aralık’ta TGRT’de yayınlanan Taksim Meydanı Programına katılan Atakan Sönmez, “Bir solcu olarak utanarak söylüyorum. Seks emekçisi diye bir kavram çıkarttık. Böyle bir şey yoktur. Bunun adı fuhuştur! Buna aracılık yapan namussuzdur” çıkışıyla dikkatleri üzerine çekmişti.