Brezilyalı yıldız olaylı ayrılmıştı! Aziz Yıldırım’ın toplantısında Alex bombası

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, 22 Mayıs 2026 günü saat 14.00'te Zorlu Raffles Hotel'de geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleyerek yönetim kurulu listesini kamuoyuna tanıttı. Yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Toplantıda Ali Koç ve diğer başkan adayı Hakan Safi’ye birlik çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'ın bu tarihi gününe, arkadaki dev ekranda yer alan görsel damga vurdu.

Arkadaki Sürpriz: Alex de Souza Detayı

Toplantı salonundaki dev ekranlarda Fenerbahçe’nin şanlı tarihini simgeleyen unutulmaz anlar ve efsane futbolcuların fotoğrafları paylaşıldı. Bu görseller arasında kulübün unutulmaz 10 numarası Alex de Souza’nın da fotoğrafının yer alması dikkat çekti.

Geçmişteki Olaylı Ayrılık Neydi?

Bu görseli bu denli çarpıcı kılan unsur, Alex de Souza ile Aziz Yıldırım’ın geçmişteki sancılı süreciydi.

2012 yılında teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşanan krizlerin ardından, dönemin başkanı Aziz Yıldırım bizzat devreye girmişti.

Yıldırım, Alex'in kulüpten daha büyükmüş gibi davrandığını iddia ederek sert bir duruş sergilemiş ve Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 2 Ekim 2012'de olaylı bir şekilde feshedilmişti. Alex, Türkiye'den gözyaşlarıyla ve arkasında büyük bir taraftar kırgınlığı bırakarak ayrılmıştı.