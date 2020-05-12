Konya'da kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 800 lira ceza
KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 800 lira ceza kesildi.
Nasreddin Mahallesi Ambar Sokak’ta bir evde kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Evde bulunan R.Y. (35), Ş.Ö. (35), İ.Ö. (44), A.B.T. (43), T.Ç. (40), G.Ö. (35) ve A.A. (42) ile kumar oynattığı iddia edilen E.D. (44) hakkında, 1593 sayılı Kanun'a muhalefetten, kişi başı bin 225 lira olmak üzere toplam 9 bin 800 lira para cezası uygulandı.