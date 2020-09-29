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Yerel Konya’da kum fırtınası
Yerel

Konya’da kum fırtınası

Konya’nın Ereğli ilçesinde kum fırtınası ve toz bulutu oluştu. Kent adeta gündüz vakti akşamı yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 22:15:00 -
Konya’da kum fırtınası

Konya’nın Ereğli ilçesinde, akşam üstü dev toz bulutu oluştu. Görenleri dehşete düşüren toz bulutu, adeta kenti karanlığa gömdü. Toz bulutu ile aynı anda yaşanan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Oluşan kum fırtınası, özellikle tarım işçilerini yaşadığı kırsal alanda kurulu olan birçok çadırın uçmasına neden oldu.

Toz fırtınası görüş mesafesini de minimuma indirdi. Şehir içi ve kara yollarında, trafik aksaması ve kazalar meydana geldi. Kolluk kuvvetleri, il genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. AFAD ve itfaiye ekipleri de teyakkuza geçti. Ekipler, oluşabilecek tehlikeler nedeniyle önlemlerini artırdı.

Ereğli ilçe merkezini tamamen kaplayan toz bulutunun, İvriz Barajı’nı tamamen yuttuğu görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.

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