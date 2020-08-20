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Aktüel Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 42 bin 167 lira ceza uygulandı
Aktüel

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 42 bin 167 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:35:03 -
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 42 bin 167 lira ceza uygulandı

KONYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artış gösterdiği Konya'da, kent genelinde dün yapılan denetimlerde, tedbirlere uymayanlara toplam 42 bin 167 lira ceza verildi.

Kentte yoğun olarak tercih edilen meydan, cadde ve mekanları denetleyen polis, sosyal mesafeye özen gösterilmesi konusunda vatandaşı uyarıyor.

Polis ekipleriyle dün denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

- Denetimlerde 930 polis görev aldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 930 polisten oluşan 173 ekip dün kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 40 kişiye maske takmama, 3 kişiye de karantina kuralına uymamaktan ceza uygulandı. Tütün kanunlarına muhalefet ve fazla yolcu taşıma gibi kural ihlallerine toplam 42 bin 167 lira ceza verildi.

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