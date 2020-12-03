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Aktüel Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Aktüel

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi

Ceza yemekten kurtulmaya çalışan bazı kişiler, saklandıkları sandalye ve masaların altından çıkarılırken bir kadın da çatıda yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 20:31:26 -
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan içeriye alındıkları eğlence mekanındaki 50 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Horozluhan Mahallesi Ayazlar Sokağı'ndaki bir eğlence mekanının, Kovid-19 tedbirlerine uyulmayarak faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, eğlence mekanına yaptıkları baskında, sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce içeriye alındıkları belirlenen 50 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Polis, ayrıca, kontrolleri sırasında basit yaralama suçundan aranan bir kişiyi de burada ruhsatsız tabancasıyla gözaltına aldı.

- Polisi görünce saklanmaya çalıştılar

Öte yandan polisi gören ve ceza yemekten kurtulmaya çalışan bazı kişiler, saklandıkları sandalye ve masaların altından çıkarılırken bir kadın ise çatıda yakalandı.

İş yeri sahibi Sefa K'nin ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

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