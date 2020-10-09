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Aktüel Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye ceza kesildi
Aktüel

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye ceza kesildi

Ekiplerce iki eğlence mekanı mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:09:49 -
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde iki eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 89 kişiye ceza uygulandı.

Polis ekiplerinin kent genelinde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince iki eğlence mekanında yapılan denetimde 89 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

Kontrollerde belgeleri eksik olduğu tespit edilen iş yeri sorumlularına "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan işlem yapıldığı ve iş yerlerinin mühürlendiği öğrenildi.

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