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Aktüel Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 159 kişiye ceza kesildi
Aktüel

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 159 kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:54:41 -
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 159 kişiye ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 159 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, kontrolleri sırasında vatandaşlara maskenin düzgün takılması, sosyal mesafe kuralına uyulması ve kalabalık alanlarda sigara içme kısıtlaması konularında uyarılarda bulunuyor.

Ekiplerce hafta içinde kent genelinde yapılan denetimlerde, ikazlara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 159 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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