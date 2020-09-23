Konya'da koronavirüs ihlaline 'koçbaşı' baskını

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurdun dört bir yanında denetimler devam ediyor. Bu denetimler esnasında Konya'da tedbirleri ihlal ettiği öğrenilen bir işyerine de baskın düzenlendi. Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen 2 iş yerinde maske ve mesafe kuralını ihlal eden 156 kişiye idari para cezası uygulandı.

Koçbaşıyka kapıyı kırdılar

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde 2 iş yerinde koronavirüs ihlali yapılarak oyun oynatıldığını tespit etti.

Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskında, uyarılara rağmen iş yerlerin kapıları açılmayınca polis, kapıları koçbaşlarıyla kırarak içeri girdi.

İş yerlerinde bulunan 156 kişiye, "maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlal etmek" suçundan para cezası kesildi.

Aranan şahıslar yakalandı

Ayrıca bu iş yerlerinde 4 yoklama kaçağı ile 3 aranan şahıs da yakalandı.