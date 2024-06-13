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Gündem Konya'da korkutan kaza! Araç bariyerlere çarpıp asılı kaldı...
Gündem

Konya'da korkutan kaza! Araç bariyerlere çarpıp asılı kaldı...

Yeniakit Publisher
2024-06-13 23:55:00 - 2024-06-14 00:08:37

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobil bariyerlere çarpıp asılı kaldı.

Kaza, Beyşehir Seydişehir kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi.

H.K. yönetimindeki Beyşehir'den Seydişehir istikametine seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Ön sağ tekerleği yerinden kopan ve arka tekerlekleri bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü ile eşi Z.K. ve 2 yaşındaki kızı B.K. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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