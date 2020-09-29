Konya'da korkutan deprem

Türkiye’de bugün peş peşe yaşanan depremler, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Son olarak Konya’da, 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, depremin, Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise, merkez üssü Konya’nın Tuzlukçu ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin, yerin 7,63 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Bugün, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3,1 büyüklüğünde, Ege denizinde 4,6 büyüklüğünde ve Niğde'de 3,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Özellikle Niğde’deki deprem, il sakinlerini tedirgin etti. Niğde’de birkaç gün önce üst üste iki deprem yaşanmış, 143 ev söz konusu depremlerde zarar görmüştü.