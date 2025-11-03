Konya’da korkunç olay! Oğlunun ölümüne sebep olan adamı öldürdü
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, trafik kazasında yaşamını yitiren oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü.
Reşadiye Mahallesi'nde sabah namazına gitmek için evinden bisikletiyle çıkan Hikmet Guzey (72), silahlı saldırıya uğradı. Yapılan incelemede Hikmet Guzey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Gökhan T'nin, trafik kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki oğlu İsmet T'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Guzey'i tabancayla vurduğu iddia edildi.
Polis, kaçan zanlı Gökhan T'yi kısa sürede yakaladı. Hikmet Guzey'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.