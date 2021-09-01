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Gündem Konya'da korkunç olay! Feci şekilde hayatını kaybetti
Gündem

Konya'da korkunç olay! Feci şekilde hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 19:11:00 -
Konya'da korkunç olay! Feci şekilde hayatını kaybetti

Konya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi İlginç Sokak'taki elektrik direğine çıkan kişi, elindeki penseyle elektriği kesmeye çalıştığı sırada akıma kapılarak düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, direkten düşen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise ölen kişinin direğin üstünde asılı kalan pensesini alarak "olay yeri inceleme" ekiplerine teslim etti.

Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

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