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Aktüel Konya'da kaza: Yaralılar var
Aktüel

Konya'da kaza: Yaralılar var

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:47:00 -
Konya'da kaza: Yaralılar var

Muhsin Yıldız idaresindeki 42 TP 125 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi'nde seyir halindeyken karşı yönden gelen Alim Yaman'ın kullandığı 42 AFK 523 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan 42 TP 125 plakalı otomobil, duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücüler ile Özhan Yıldırım, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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