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Aktüel

Konya'da karantina süreleri dolan 144 kişi evlerine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:48:38 -
Konya'da karantina süreleri dolan 144 kişi evlerine uğurlandı

KONYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilip Konya'da yurda yerleştirilen 144 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den getirilen 144 kişinin, Konya'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlar, AFAD ve Kızılay ekipleri ile yurttaki görevliler tarafından uğurlandı.

Kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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