  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi
Aktüel

Konya'da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi

Hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun amcası İsa Özkan: - "Gerekli cezaları alırlar diye umut ediyoruz. Pazar günü olunca yürümek için çıkmışlar, markete gitmişler. Kaldırımda yürürken arkadan gelen araba vurmuş"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:14:44 -
Konya'da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi

KONYA (AA) - Konya'da kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eymen ile babası Bünyamin Özkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeleri yakınları tarafından morgdan alınarak Haciveyis Camisi avlusuna getirilen baba ve oğlu için cemaatten "helallik" alındı.

Kılınan namazın ardından baba Bünyamin ve oğlu Ahmet Eymen'in cenazesi, Üçler Mezarlığında defnedildi.

Kazadan yaralı kurtulan ve tekerlekli sandalyeyle cami avlusuna getirilen anne Sibel Özkan'ı yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Bünyamin Özkan'ın ağabeyi İsa Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün meydana gelen trafik kazasında kardeşi Bünyamin ve yeğeni Ahmet Eymen Özkan'ı kaybettiklerini hatırlattı.

Özkan, "Aileler, anahtarı verip gençleri sokağa salıyor. Sokakta, suçsuz, günahsız, kaldırımda yürüyen kardeşime vuruyorlar. Yeğenimle ikisini maalesef kaybettik. Yasalarımız bu insanlara karşı daha güçlü olur inşallah. Gerekli cezaları alırlar diye umut ediyoruz. Pazar günü olunca yürümek için çıkmışlar, markete gitmişler. Kaldırımda yürürken arkadan gelen araba vurmuş." diye konuştu.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde dün, Furkan O. idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarpmış, kazada, küçük Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!
Gündem

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi
Gündem

Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi

İşgalci Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan'a "sivilleri katlediyor." iftirası atan terör sevici HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Gar..
Haber gelince, arsa fiyatları fırladı!
Ekonomi

Haber gelince, arsa fiyatları fırladı!

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde otomotiv devleri Ford Otosan ve Volkswagen'in fabrika kuracağını duyurması bölgedeki arsa fiyatlarını artırd..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay