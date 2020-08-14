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Aktüel

Konya'da kağıt toplayıcıyı darbederek aracını gasbeden kardeşler tutuklandı

Olay bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:19:35 -
Konya'da kağıt toplayıcıyı darbederek aracını gasbeden kardeşler tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da atık kağıt toplayıcılığıyla geçinen kişinin elektrikli bisikletini gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Kentte gece saatlerinde kağıt toplamak için elektrikli bisikletiyle yola çıkan Faruk İriş (57), Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde, yanına gelen tanımadığı 2 kişi tarafından darbedildi.

Bıçak zoruyla elektrikli bisikleti elinden alınan İriş, polise müracaat etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği Ekipleri, şüphelilerin, hırsızlık ve yaralama suçlarından daha önceden kayıtları bulunan Sedat G. (21) ile kardeşi Vedat G. (20) olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelileri, Hacıyusufmescit Mahallesi'ndeki evlerinde yakaladı.

- Şüphelilerden gazetecilere tepki

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Şehir Hastanesine götürülen zanlılar, gazetecilere, "Niye çekiyorsun, madalya mı veriyorlar, altın mı takıyorlar?" ve "Çekin çekin, para kazanın." diyerek tepki gösterdi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, İriş'in darbedilerek elektrikli bisikletinin alındığı anlar, bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, İriş'in yanına motosikletle gelen 2 kişinin, İriş'i darbetmesi ardından da elektrikli bisikleti alarak uzaklaşmaları yer alıyor.

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