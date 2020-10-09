Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muhsin Yıldız idaresindeki 42 TP 125 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi'nde seyir halindeyken karşı yönden gelen Alim Yaman'ın kullandığı 42 AFK 523 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan 42 TP 125 plakalı otomobil, duvara çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Özhan Yıldırım, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.