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Aktüel

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 22:01:55 -
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Süleyman Altıntaş idaresindeki 42 VK 484 plakalı otomobil ile Rahmi Pınarbaşı'nın kullandığı 42 DV 559 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Saadet Pınarbaşı yaralandı.

Sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Saadet Pınarbaşı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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