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Yerel Konya'da havaya ateş açan 8 maganda gözaltına alındı
Yerel

Konya'da havaya ateş açan 8 maganda gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-04-20 09:07:00 -
Konya'da havaya ateş açan 8 maganda gözaltına alındı

Konya Valiliği, silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 8 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Konya Valiliği, silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 8 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medyada yer alan "Dışarıdan getirilen bir gelin için yolu kapatarak havaya ateş açtılar" konulu paylaşım ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonucunda; Beyşehir ilçesinde gerçekleşen eylemin "yol kapatma değil, sözde düğün eğlencesi amaçlı havaya ateş açma" olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs savcılık talimatıyla gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca failler hakkında para cezası idari işlemi tesis edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir eyleme izin verilmeyecektir. Suç failleri hakkındaki yaptırımlar titizlikle uygulanacaktır" denildi. (İLKHA)
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