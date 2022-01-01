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Gündem Konya'da hareketli anlar
Gündem

Konya'da hareketli anlar

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetle kaçarken polisin "dur" ihtarına uymadığı öne sürülen 3 hırsızlık şüphelisinden biri, polisin silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 16:55:00 -
Konya'da hareketli anlar

İddiaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemaliye Mahallesi'nde 3 kişinin kamyonetle hırsızlık yaptığı ihbarını aldı.

Bir süre sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracı yakalamak için Atatürk Caddesi'nde yolu kapattı.

Polisin uyarı ve yol kapatma çalışmasına rağmen durdurulamayan kamyonetin sürücüsü Beytullah G, aracı ekiplerin üzerine sürdü.

Bir süre Kulu- Konya kara yolunda devam eden kovalamacada, kamyonet polis araçlarıyla sıkıştırıldı.

Şüphelileri gözaltına almak isteyen polis memurlarından D.Y, kamyonetin kapısını açtığı sırada silahın ateş alması sonucu Beytullah G'yi boynundan yaraladı.

Ağır yaralanan Beytullah G. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Beytullah G, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kamyonetteki M.M.Ç. ve A.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Beytullah G'nin, "kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve yağma", M.M.Ç. ve A.G'nin de "kasten yaralama, mala zarar verme, hırsızlık, tehdit, hakaret ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" gibi birçok olaydan suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

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