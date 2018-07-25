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Konya'da hamile kadının sır ölümü

8 aylık hamile olan Suriye uyruklu 24 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:17
Konya'da hamile kadının sır ölümü

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Hacı Fettah Mahallesi Nabi Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında oturan 8 aylık hamile Suriye uyruklu Vela Hilal Muhammed (24), akşam saatlerinde işten dönen eşi Abdulhalik El S. tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Abdulhalik El S. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hamile genç kadının ve karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Vela Hilal Muhammed’in bir süredir antidepresan hap kullandığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası genç kadının cenazesi KonyaEğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:17
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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