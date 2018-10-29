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Konya'da güvenlik kamerasını fark eden hırsız marketi ateşe verdi

Kadınhanı ilçesinde hırsızlık için girdiği marketteki güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, çıkarken iş yerini ateşe verdi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:22
Konya'da güvenlik kamerasını fark eden hırsız marketi ateşe verdi

Olay, Konya Kadınhanı ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede market işleten G.Y, iş yerini kapatıp Konya şehir merkezine gitti. Bir kişi, marketin arka tarafında bulunan korkulukları kırıp içeri girdi. Marketten para ve sigara çalan şüpheli, çıkarken güvenlik kamerasını fark edince iş yerini ateşe verip, kaçtı.Marketten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri marketi saran alevlere hemen müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, işyeri tamamem kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri şüphelinin daha önce de benzer iki olaya karıştğı tespit edilen A.K. (17) olduğunu belirledi. Jandarma A.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:22
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