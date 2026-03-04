  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı! ABD, İran’a saldırının ilk gününde 779 milyon dolar harcadı! Gazzeliler Hac ibadetinden mahrum bırakılacaklar! İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu Bakan Yumaklı’dan denetim mesajı! 110 bin gıda denetimi, 1.781 işletmeye 144 milyon 264 bin TL idari para cezası! İspanya'dan şerefli duruş! 'Suç ortağı olmayacağız' İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar ABD'den dünyaya, DEM Parti'den evlere 'ailesiz kadın' vaadi! Terör devleti Beyrut’a saldırdı: Hizbullah’ın kalesi vuruldu
Aktüel Konya’da gözyaşları sel oldu! Fatma Nur Öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Konya’da gözyaşları sel oldu! Fatma Nur Öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Konya’da gözyaşları sel oldu! Fatma Nur Öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Çekmeköy’de öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik, memleketi Konya’da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 44 yaşındaki Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik, memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

 

Kan donduran olay

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart günü öğrenci F.S.B.'nin (17) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in cenazesi, bugün memleketi Konya'da törenin yapılacağı Parsana Büyük Camisi'nin önüne getirildi. Çelik'in oğlu Kemal, annesinin tabutuna sarılıp vedalaştı. Çelik'in annesi Rukiye Çelik de kızının tabutunun başında güçlükle ayakta durabildi. Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, kent protokolü, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Çelik'in cenazesi kılınan namaz sonrası gözyaşları içinde Musalla Mezarlığı'na defnedildi.

Öğretmen direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Öğretmen direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Yaşam

Öğretmen direksiyon başında kalp krizi geçirdi

İstanbul’da lisede dehşet: İki öğretmen ve bir öğrenci bıçaklandı
İstanbul’da lisede dehşet: İki öğretmen ve bir öğrenci bıçaklandı

Gündem

İstanbul’da lisede dehşet: İki öğretmen ve bir öğrenci bıçaklandı

Onlar engel tanımıyor! Öğretmenler metrelerce karda yürüyerek okula ulaşıyor
Onlar engel tanımıyor! Öğretmenler metrelerce karda yürüyerek okula ulaşıyor

Yaşam

Onlar engel tanımıyor! Öğretmenler metrelerce karda yürüyerek okula ulaşıyor

Öğretmeni bıçaklayarak öldürmüştü! O lise öğrencisi tutuklandı
Öğretmeni bıçaklayarak öldürmüştü! O lise öğrencisi tutuklandı

Gündem

Öğretmeni bıçaklayarak öldürmüştü! O lise öğrencisi tutuklandı

Başkan Erdoğan'dan Fatma öğretmen mesajı
Başkan Erdoğan'dan Fatma öğretmen mesajı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Fatma öğretmen mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23