Konya'da gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler 30 günlüğüne yasaklandı

KONYA (AA) - Konya Valiliğince, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi ve çadır kurma gibi etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il sınırlarında kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, Kovid-19 salgınının yaygınlaşmasının önüne geçilmesi amacıyla bazı yasak ve tedbirlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.11.2020 tarihli ve 2020/112 sayılı kararı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma ve benzeri etkinliklerin Valilik makamının 07.12.2020 tarihli olurları ile 08 Aralık 2020 günü saat 00.01'den 06 Ocak 2021 günü saat 23.59'a kadar 30 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir."