Konya'da gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler 15 günlüğüne yasaklandı

KONYA (AA) - Konya Valiliğince, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi ve çadır kurma gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il sınırlarında kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, Kovid-19 salgınının yaygınlaşmasının önüne geçilmesi amacıyla bazı yasak ve tedbirlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarihli ve 2020/106 sayılı kararı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma ve benzeri etkinliklerin, Valilik makamının 19.11.2020 tarihli olurları ile 23 Kasım 2020 günü saat 00.01'den 7 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir."

