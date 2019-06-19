0553 313 94 23

Konya’da Galatasaray’ın 22. şampiyonluğu kutlandı

Konya’da, 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın 22.

19 Haziran 2019 Çarşamba 23:37
Konya’da Galatasaray’ın 22. şampiyonluğu kutlandı

Konya’da, 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın 22. şampiyonluğu düzenlenen eğlenceyle kutlandı.


Galatasaray’ın 22. şampiyonluğu Konya’da kutlandı. Kutlama programı için Konya’ya gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz programın düzenlendiği otelde coşkuyla karşılandı. Başkan Cengiz, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak, tek tek ilgilendi. Kutlamalar engelli mehter takımının gösteriyle başladı. Ardından kutlamada konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın bir sivil toplum örgütü, bir ruh olduğunu belirterek, "Burada otistik kardeşlerimize destek olan bu güzel Konyalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Aklıma Yahya Kemal’in şiirini getirdiler mehter okurken ‘Bin atlı o gün akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.’ İşte Galatasaray da çok az bir sayıyla başkanımın bahsettiği şekilde binlerce kişiden oluşan cepheye karşı mücadele etti ve dev gibi orduları yendik uluslararası çapta. Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız, ne mutlu bize ki Galatasaray’agönül verdik. Değerli kardeşlerim biz göreve geldiğimiz andan itibaren sizin bize verdiğiniz desteği hissettik. Gerek Konya’da, gerek Edirne’de, gerek Ardahan’da, gerek İzmir’de, Aliağa’da, Antalya’da, Gönen’de, her yerde biz bunu hissettik. Ve sizden aldığımız o güçle bizlere karşı mücadele eden bütün unsurlarla mücadele ettik ve başarılı olduk. 16 ay içinde 3 kupa aldık, ikisi burada. İnanıyorum ki ve inşallah 7 Ağustos Ankara’da 4. kupayı kaldırırız. Müzemizde binlerce kupa var. Beyoğlu’na koyduğumuz ve müzemize sığdıramadığımız 3 bin kupa daha var. Biz bu kupalara katkı vermiş, bizi bugünlere getirmiş Ali Sami Yen’den bu yanabütün yönetimlere ve taraftarlara teşekkür ederiz. Ne mutluyuz ki ben anne tarafım Horasan Konya, ne mutlu ki sizlerle beraberim, ne mutlu ki sizlerle beraber, Konyalı kardeşlerimle beraber bu şampiyonlukları kutluyorum. İyi ki varsınız, var olun, sağ olun" dedi.


Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz ise, "Biz yılmadık, yıkılmadık bugünlere geldik. Çok şükür inancın, kazanmanın zaferin sonucu işte görüyorsunuz 2 tane kupamız. Şükürler olsun, sevgili başkanım varlığınız daim olsun. Bu vesileyle, tekrar hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Ardından Galatasaray’ın 22. şampiyonluk pastası Başkan Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kesildi. Kutlamalar şarkıcı Çağla’nın konseriyle devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 23:37
  1. fotoğraf
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye "Venezuela'daki siyasi başarısızlığını kabul etme" çağrısı
    1. ABD'ye "Venezuela'daki siyasi..
    2. İngiliz Parlamentosunda Türkiye ve..
    3. Muğla'da feci kaza! Çok sayıda yaralı..
    4. Binali Yıldırım: Söyleyin bana..
    5. Konya’da Galatasaray’ın 22...
    6. "Seyir Ensemble" konser verdi
    7. Sinop’ta yeni hastane hizmete açıldı
    8. Basketbolda maçın ardından
    9. Karasu’da havaya ateş bir kişi..
    10. Berkay-Arda kavgasında ikinci duruşma..
    11. Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz..
    12. Brezilya Senatosu'ndan Bolsonaro'nun..
    13. Tüfekle vurulmuş ve bıçaklanmış..
    14. Darbecilere çağrı yaparak Ömer..
    15. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 13..
    16. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    17. Binali Yıldırım: “Rakibim CHP adayı..
    18. Fırtınada asırlık çınar ağacının yeni..
    19. Bahreyn'deki konferansa protesto
    20. Hapis cezası bulunan firariler yakalandı
    21. "31 Mart'ta bu belediyeyi hileyle..
    22. Antalya'da Akra Caz Festivali başladı
    23. Karaciğeri korumak için neler yapılmalı?
    24. Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi
    25. Avustralya Ankara Büyükelçisi..
    26. Galatasaray'ın şampiyonluk kupası..
    27. Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili flaş..
    28. Adıyaman’da trafik kazası: 2 yaralı
    29. Beyaz Saray’da şüpheli paket alarmı
    30. Zeljko Obradovic: “Ben 6 yıldır..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu