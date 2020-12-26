  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin, çoğunluğu yabancı uyruklu 12 kadını silahla tehdit ederek fuhşa zorladığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:08:33 -
Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da, çoğunluğu yabancı uyruklu 12 kadına silah ve ölüm tehdidiyle fuhuş yaptırdığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yabancı uyruklu kadınlara kiraladıkları dairelerde fuhuş yaptıran şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Polis, sürdürdüğü 2,5 aylık takibin ardından belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, Tahir A. (40), Osman A. (40), Deniz U. (41), Recep Ö. (29) ve Özbekistan uyruklu Shakhnoza I'yı (24) gözaltına aldı. Fuhşa zorlanan 1'i Türk, 11'i Özbekistan vatandaşı olan 12 kadın ise şebekenin elinden kurtarıldı.

Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fuhşa zorlanan kadınların emniyette verdikleri ifadede, fuhuş yapmaları için ölümle tehdit edildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan zanlıların, kendilerini arayan müşterilere kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdiği, polis baskını olma ihtimaline karşın ise polise bir şey anlatmamaları konusunda müşterileri tehdit ettikleri ve müşterilerle irtibat kurarken takma isimler kullandıkları belirlendi.

Zanlılardan Özbekistan uyruklu Shakhnoza I'nın özellikle kendi ülke vatandaşı olan kadınları seçerek onlara iş vaadinde bulunduğu, bu kadınları kendisine borçlandırarak pasaportlarını elinden aldığı bilgisine de ulaşıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir A, Osman A, Deniz U, Recep Ö. ve Shakhnoza I çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhşa teşvik", "aracılık", "yer temini ve zorlama", "cinsel saldırı", "tehdit" ve "uyuşturucu kullanma" suçlamalarıyla tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı
Gündem

CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı

Hristiyan dinine mensup Burak Bayırlı adlı genç, gerçekleri görüp CHP'yi eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini övün..
Apple ile dalga geçmişti... Samsung, sessiz sedasız o paylaşımını sildi
Teknoloji

Apple ile dalga geçmişti... Samsung, sessiz sedasız o paylaşımını sildi

Samsung, iPhone 12 kutusundan şarj cihazı çıkmadığı için Apple'la dalga geçtiği bir "gönderiyi" sessiz sedasız sildi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'Maraş' açıklaması
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'Maraş' açıklaması

Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de şartların değiştiğini söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Artık Maraş'a a..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay