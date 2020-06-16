Konya'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
11 zanlı gözaltına alındı
KONYA (AA) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 zanlıdan 11'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.
Ekipler, 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.