Konya'da FETÖ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.10 Ağustos 2018 Cuma 12:44
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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