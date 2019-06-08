Konya'da feci kaza! Araçtan fırlayıp otomobilin altında kalarak can verdi

Konya’da meydana gelen trafik kazasında araç içinden fırlayarak otomobil altında kalan genç kız hayatını kaybederken, aynı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Azerbeycan Caddesi ile Gazze Caddesinin birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazze Caddesinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Bülent B. idaresindeki 34 ZL 359 plakalı otomobil, Gazze Caddesinden seyir halinde olan Cafer Ö. idaresindeki 42 ACK 59 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bülent B. idaresindeki otomobil içerisinde bulunan Behiye Ercan (18) camdan fırlayarak araç altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla genç kız araç altından çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Behiye Ercan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer iki yaralı Bülent B. ile Hasibe A. da değişik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç altında kalarak ağır yaralanan Behiye Ercan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Kırmızı ışıkta durmadılar"

Kazayı anlatan Hidayet Ucal, “Kırmızı ışıkta bekliyorduk. Yeşil ışık yandı bize, ben sola döndüm arkadaş düz gidecekti. Bu arkadaşlar kırmızı ışıklarda durmadı çarpınca bu hale geldi. Geldik çocuk arabanın altında yatıyordu, arabanın altından çocuğu çıkarttık. Durumu pek iyi değildi sanırım hastanede hayatını kaybetmiş.” dedi.