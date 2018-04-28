Konya'da feci kaza!
Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.28 Nisan 2018 Cumartesi 11:53
Adulkadir Yaman yönetimindeki otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 ÖLÜ 2 YARALI
Kazada otomobil sürücüsü Yaman ile aynı araçta bulunan Ramazan (43), Feride (73) ve Emirhan Yaman (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta yaralanan 2 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir Devlet Hastane'sine kaldırıldı. Öte yandan kazanın olduğu alana gelen vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.
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