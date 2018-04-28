Konya'da feci kaza!

Adulkadir Yaman yönetimindeki otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



4 ÖLÜ 2 YARALI



Kazada otomobil sürücüsü Yaman ile aynı araçta bulunan Ramazan (43), Feride (73) ve Emirhan Yaman (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta yaralanan 2 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir Devlet Hastane'sine kaldırıldı. Öte yandan kazanın olduğu alana gelen vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.