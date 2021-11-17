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Gündem Konya'da feci kaza: 3 ölü 3 yaralı
Gündem

Konya'da feci kaza: 3 ölü 3 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 03:21:00 -
Konya'da feci kaza: 3 ölü 3 yaralı

Orhan Karaca idaresindeki 35 ARY 834 plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 3. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhası direğine çarparak, karşı şeride geçti. Kazada, otomobilde bulunan 11 yaşındaki Muhammet Emin Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Karaca'nın cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Orhan Karaca ile otomobilde bulunan ve durumları ağır olan Hatice, Tuğba, Azra ve Emirhan Karaca ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Orhan ve Emirhan Karaca da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan 3 yaralının tedavileri devam ediyor.

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