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Konya’da ekipler görünce hemen binada bulunanları tahliye etti

Temelinden ses gelen ve çatlaklar oluşan 5 katlı iki bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

25 Eylül 2018 Salı 10:49
Konya’da ekipler görünce hemen binada bulunanları tahliye etti

Olay, merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi Çayüstü Sokak üzerinde bulunan 5 katlı iki binada meydana geldi. Akşam saatlerinde apartman sakinleri binadan ses geldiğini fark etti. Bunun üzerine apartmandan çıkan vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen ve binalarda inceleme yapan ekipler,  yıkılma tehlikesi bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine binalarda bulunan 16 dairedeki yaklaşık 150 kişi tahliye edildi.

Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın  gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekipleri ile olay yerine geldiklerini ve  incelemeler sonrası yıkılma tehlikesine karşı tahliye kararı alındığını söyledi.

Akın, ayrıntılı inceleme sonrasında binalar ile ilgili kararın verileceğini belirtti.

"BİNANIN GEREKLİ İNCELEMELERİ TAMAMLANANA KADAR BOŞALTILMASINA KARAR VERDİK"

Olay yerinde incelemede bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı (İMO) Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın “İlk olarak binanın kolanlarının hasar gördüğüne dair. Biz inşaat Mühendisleri odası olarak AFAD ve diğer birimlerdeki arkadaşlarla birlikte binada inceleme yaptık. Binanın gerekli incelemeleri tamamlanana kadar boşaltılmasına karar verdik. Bu safadan sonra binadan çeşitli örnekler alınarak ve projesi incelenerek analiz edilecek. Buna göre binanın yıkılması veya güçlendirilmesinde karar verilecek” dedi. Bu tür olayları vatandaşlar tespit ettiğinde yetkili birimlerden çekinilmemesini öneren Başkan Akın, “Hasar görmüş kolonlarınız AFAD’ı aramaktan belediyeleri aramaktan korkmayalım. Çünkü içerisinde yüzlerce insan yaşıyor” şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:49
  1. Aydın
  2. Konya
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