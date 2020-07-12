Konya'da duyarlı vatandaş leylek ailesine kayıtsız kalmadı

KONYA (AA) - Konya'da bir avukat, elektrik direğine yuva yapan leylek ailesine kayıtsız kalmadı.

Kentte yaşayan Avukat Hülya Gök, aracıyla işe giderken elektrik direği üzerine yuva yapan bir leylek ailesi fark etti.

Arabasını kenara çeken Gök, ailenin fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştı.

Hülya Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü manzaradan etkilenerek iki yavrusu olan anne leyleğe yardım etmek için harekete geçtiğini söyledi.

İş çıkışı kendince bir sorgulama yaptığını dile getiren Gök, "Bu leylek, dünyada Türkiye'yi, Türkiye'de Konya'yı seçmiş ve 31 ilçenin içinde de Karatay'ı seçmiş. O elektrik direğinin üzerinde tehlikeyi göze alarak yuvasını kurmuş. Böyle kapsamlı düşününce gerçekten etkilendim." dedi.

Karatay Belediyesini arayarak durumu haber verdiğini aktaran Gök, şöyle devam etti:

"Bizler de birbirimize emanetiz. İnsanların hayvanlarda, hayvanların da insanların üzerinde hakkı var. Ben de bu leylek için ne yapabilirim, ne yapılabilir, diye düşündüm. Karatay Belediyesi aklıma geldi, ilgili birimi aradım. Sağ olsunlar hemen konuyla ilgilenildi. Bu kapsamda, yuvanın yakınındaki bir caminin üzerine düzenli olarak yiyecek bırakılıyor."

Gök, hayvanların doğada kendi başlarına hayatta kalma yetilerinin olduğunu ancak insan eliyle değiştirilen doğada bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Hülya Gök, "O leylek ailesi doğanın bir parçası ancak doğa nerede? Her yer beton yapılardan oluşuyor. Leylek, yiyecek ararken ya bir binaya çarpacak, ya leyleğe araba çarpacak ya da biri leyleği götürüp akşam yemeği yapacak. Bu düşünceler aklıma gelince ben de kendimce emanete sahip çıkmaya çalıştım." diye konuştu.

Durumu ilk önce sosyal medyada paylaştığını anımsatan Gök, şunları kaydetti:

"Orada vurgulamak istediğim, bir leylek, yavrusu için tehlikeyi göze alıp öyle bir yere yuva yapmış, çabalamış ve uğraşmış. Biz insanların da hayalleri, umutları ve beklentileri var. Ancak bu beklentilerimiz için harekete geçmeli bir şeyler yapmalıyız. Tek başına istemekle olmaz. Ben de hiçbir şey yapmadan sadece isteyenlere ders olsun diye bir paylaşım yapmıştım. Belediyemiz de leylek ailesiyle ilgilenmeye devam edeceğini söyledi. Bu sevimli aileyi inşallah Konya'mızda misafir edeceğiz."