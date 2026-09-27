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Yerel Konya’da düğünde açılan ateş can aldı: İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti
Yerel

Konya’da düğünde açılan ateş can aldı: İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Konya’da düğünde açılan ateş can aldı: İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Konya’nın Emirgazi ilçesinde düzenlenen düğünde tabancadan çıkan kurşun, izne gelen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci’ye isabet etti. Deveci olay yerinde hayatını kaybederken, ateş açtığı belirtilen Abidin Ü. gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Demirci Mahallesi’ndeki düğünde meydana geldi. İddiaya göre Abidin Ü. tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada çıkan kurşun, düğünde bulunan Serkan Deveci’ye isabet etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Konya’nın Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nde düzenlenen düğünde meydana geldi. Abidin Ü., iddiaya göre düğün sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, izne gelen Uzman Çavuş Serkan Deveci’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolda Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Abidin Ü.’yü gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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