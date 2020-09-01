Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara Kovid-19 sınırlaması

KONYA (AA) - Konya'da kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde düğün, nişan gibi organizasyonlarla toplu halde yapılacak doğum günü, akraba ziyareti, altın günü gibi tüm etkinliklere yasaklama getirildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, salgının kontrol altında tutulması ve yayılımının durdurulması amacıyla kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı-ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, çetnevir, doğum günü gibi organizasyonlar yasaklandı.

Ayrıca toplu olarak yapılacak doğum günü kutlamaları, hasta ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, gün gezmeleri, okul gezileri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, oda, kulüp ve vatandaşlarca düzenlenecek her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek etkinlikleri, tanışma ve kaynaşma programları, kermes etkinlikleri gibi kalabalık oluşumuna sebebiyet verecek organizasyonlar da yasaklandı.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.