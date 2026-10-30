Konya’da dev randevuda nefesler tutuldu! Konyaspor ile lider Galatasaray’ın kader kadroları resmen açıklandı!
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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında futbolseverlerin kilitlendiği dev müsabakada Konyaspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda zirvedeki Galatasaray’ı ağırlıyor. Saat 20.00’de düdüğün çalacağı ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak zorlu kapışma öncesinde teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11’ler netleşti.
Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor, sahasında lider Galatasaray’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Konya'da devam ediyor. Konyaspor, taraftarı önünde MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda lider Galatasaray'ı ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Toth, Dompe, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.