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Konya'da dernekte kumar oynayan 13 kişiye idari işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:38:33 -
Konya'da dernekte kumar oynayan 13 kişiye idari işlem uygulandı

KONYA (AA) - Konya'da bir dernekte kumar oynayan 13 kişiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem uygulanırken, işletmecisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesindeki bir dernekte kumar oynandığı ihbarını aldı.

Derneğe yapılan baskında, Kovid-19'la mücadele tedbirlerini ihlal ettikleri ve Hıfzısıhha Kanunu Tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 13 kişiye idari işlem uygulandı.

Ayrıca içeride bulunan 13 kişiden birinin, aranan şüphelilerden olduğu tespit edildi.

Derneği çalıştıran E.D. ise gözaltına alınarak, hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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