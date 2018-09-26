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Konya'da demir yüklü TIR, alt geçide uçtu

Karatay ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü TIR, alt geçide uçtu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:15
Konya'da demir yüklü TIR, alt geçide uçtu

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Adana çevre yolu Ereğli kavşağında meydana geldi. Bülent Sansar yönetimindeki 31 PAC 49 plakalı demir yüklü TIR, iddiaya göre, kontrolden çıkarak, alt geçide uçtu.

Bu sırada alt geçitten araç geçmemesi, olası faciayı önledi. Kazada sürücü TIR sürücüsü Bülent Sansar ile yanındaki Mahmut Bilgin yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:15
  1. Konya
  2. Adana
  3. Kaza

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