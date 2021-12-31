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Gündem Konya'da DEAŞ operasyonu
Gündem

Konya'da DEAŞ operasyonu

Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 11:21:00 -
Konya'da DEAŞ operasyonu

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren 9 yabancı uyruklunun, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaparak Konya'ya yerleştiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, muhtemel eylemleri engellemek amacıyla 9 yabancı uyruklu zanlının il merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

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