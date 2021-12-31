Konya'da DEAŞ operasyonu
Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren 9 yabancı uyruklunun, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaparak Konya'ya yerleştiğini tespit etti.
Harekete geçen ekipler, muhtemel eylemleri engellemek amacıyla 9 yabancı uyruklu zanlının il merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.