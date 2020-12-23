Konya'da büyük dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Çarşısı ve çevresinde başlatılan tarihi dönüşümde önemli bir aşama tamamlandı, eski çarşı tamamen yıkıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli dönüşüm çalışmalarından biri olan Mevlana Çarşısı’nda esnaflarla gerçekleştirdikleri yüzde 100’lük mutabakatın ardından başlattıkları çalışmaların planladıkları şekilde devam ettiğini söyledi.

Çalışmalar hız kesmiyor

Mevlana Türbesi ile Tarihi Bedesten arasında tarihi dokuya uygun, Konya’ya yakışan bir projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya’nın önemli sorunlarından birisi olan ve yapıldığı günden beri tartışılan Mevlana Çarşısı’nın yıkım işlemlerini tamamladık. İnşallah kısa zaman içinde yapım sürecine başlamış olacağız. Mevlana Çarşısı’nın oluşturduğu kötü görüntü artık tarihe karışmış oldu. Burada amacımız; Mevlana Meydanı’ndan Bedesten, Aziziye Camii, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Alaaddin Tepesi’ne doğru bir hareket oluşturmak. Şehrimize değer katacak, Türkiye’de çok konuşulacak bir proje olacak. Mevlana Çarşısı’nda işbirliği için tüm esnaflarımıza teşekkür ederim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Başkan Altay, dönüşüm sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmesiyle başladığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni döneminde ilk icraatlardan birisi budur. Başlangıcı ve Cumhurbaşkanlığı kararının çıkması 34 gün sürdü. Normalde Bakanlar Kurulu’na gidecek, kabine üyeleri imzalayacak 6-8 aylık bir süreçti. Yine bu projenin ortaya çıkmasında Konya’nın tüm projelerinde olduğu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un hem resmi prosedürün yürütülmesinde hem finansal desteğinde çok büyük katkısı oldu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Konya adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya’ya Uluslararası Film Platosu yapılıyor

TRT, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi tarafından “TRT Uluslararası Konya Film Platoları protokolü imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin kadim ve tarihi şehir Konya’nın tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

Tanıtıma katkı

Mevlana dizi filmi ile ulusal ve uluslararası prodüksiyonlara ev sahipliği yapacak plato sayesinde Konya’ya gelen ziyaretçilerin 13. yüzyıl Türkiye Selçuklu Devleti Başkenti’nin sosyal hayatını görebilme ve yaşayabilme imkanına kavuşacağını kaydeden Başkan Altay, “Böylece şehrimiz turizmine de önemli bir katkı sağlamış olacağız” dedi. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi tarafından Meram Karahüyük Mahallesi’nde inşa edilecek “TRT Uluslararası Konya Film Platoları” protokolü imzalandı.

Proje dünya çapında ses getirecek

“Uluslararası Konya Film Platosu”nun şehrin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir rol üstleneceğini aktaran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hayata geçireceğimiz plato; medeniyetimizin büyük isimlerini hem Türk izleyicisine hem de dünya seyircisine anlatacak. Dünya çapında ses getirecek bu proje için Meram İlçemiz sınırları içindeki Karahüyük Mahallemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 390 bin metrekare alan TRT’ye tahsis edildi. Platoda ilk etapta 50 dönümlük alana 13. yüzyıl Konya şehrini inşa ediyoruz. Platoda çekilecek ilk proje ise, Hz. Mevlana’nın hayatının anlatılacağı bir dizi film olacak” dedi.

Turizme destek

Bir Mevlana filminin çekilmesinin çok uzun süredir Konya gündemde olan, üzerinde çok istişare edilen bir konu olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Hz. Pir’in himmetiyle inşallah sadece diziyi çekmiyoruz; Konya’nın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak ve başka tarihi yapımların yapılacağı çok önemli bir platonun başlangıcını yapmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Plato sayesinde Konya’ya gelen ziyaretçilerin 13. yüzyıl Türkiye Selçuklu Devleti Başkenti Konya’nın, gerçek yapılarının küçültülmüş hallerini, sosyal hayatını görebilme ve yaşayabilme imkanına kavuşacağı bilgisini veren Başkan Altay, “Böylece şehrimiz turizmine de önemli bir katkı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Film platosu Konya’ya çok yakışacak

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkİslam tarihinde müstesna bir yere sahip olan Konya’nın; binlerce yıllık zengin birikimini genç nesillere aktarımı için çok büyük bir projeye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, “Bu sebeple imzasını atacağımız film platosunun Konya’ya çok yakışacağına inanıyorum. Platomuzda 13. yüzyıl Konya’sı ile birlikte Asr-ı Saadet döneminde Mekke ve Medine şehirleri de olacaktır. Yani, Peygamber Efendimizin yaşadığı 6. ve 7. yüzyıldan itibaren 13. 14. ve 15’inci yüzyıla kadar yaşamış olan ilim, kültür ve tasavvuf insanlarının hem hayatları hem öğretilerini izleyenlerle buluşturabileceğimiz dünya çapında bir proje olacak” açıklamasını yaptı. TRT Uluslararası Konya Film Platoları’nın ilk etabının 2021 yılının Nisan ayında tamamlanması planlanırken; tüm alanın kullanıma açılması ise 2023 sonu olarak hedefleniyor.

Konya’ya ve Meram’a büyük değer katacak

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Attığımız imzalarla hayat bulacak film platosu Konya’ya ve Meram’a büyük değer katacak. Gerek yatırımın mahiyeti gerekse büyüklüğü tüm Meram’ı heyecanlandırıyor” diye konuştu.

Konya lavantanın merkezi oluyor

Kırsal bölgelerde alternatif ürün ekimini teşvik eden Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım şehri Konya’yı lavantanın merkezi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl deneme amaçlı ekimi gerçekleştirilen lavantalardan başarılı sonuç elde edilmesi üzerine bölgede üretimi artırmak için Büyükşehir Belediyesi üreticiye 1,2 milyon adet lavanta fidesi desteğinde bulundu.

Hedef geliri arttırmak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak temel hedeflerinden birisinin de kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak olduğunu ifade ederek, bunun için çeşitli alanlarda yeni deneme ekimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Lavanta fidelerinin toplam bedeli 1.7 milyon TL

Güneysınır ilçesini lavantanın merkezi yapmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Altay, “Bu yıl itibariyle 720 bin metrekarelik alanda ekilmek üzere 1,2 milyon adet lavanta fidesini Güneysınırlı hemşehrilerimize dağıttık. Lavanta fidelerinin toplam beledi 1,7 milyon TL. Böylece katma değeri yüksek lavanta yağı, lavanta çiçeği, lavanta balı üretimini ve lavanta turizmini geliştirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehre distilasyon merkezi kazandırıldı

Güneysınır ilçesinde KOP idaresiyle birlikte 1,8 milyon lira maliyetle distilasyon merkezi yaptıklarını aktaran Başkan Altay, “Distilasyon merkezimiz 2021 yılının bahar aylarından itibaren faaliyete başlayacak. Böylece bölgede üretilen lavantalar imalat sürecinden geçirilecek ve lavanta yağına dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmış olacak. Yaptığımız deneme inşallah başarılı olacak ve Konya’da diğer sulanamayan alanlarda da lavanta üretimini yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

Tarihi dokuya katkı sağlayacak proje

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle hayata geçirilen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarında ilk etap tamamlandı, ikinci etap çalışmaları başladı. Çalışma tamamlandığında Alaaddin Caddesi’ndeki tüm binalar payitaht şehir Konya’ya yakışır hale gelecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Alaaddin Tepesi çevresinde başlattığı dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin tarihi dokusuna uygun olarak titizlikle yürütülen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephelerinin iyileştirmesinde ilk etabın tamamlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütülen projenin ikinci etabını başlattıklarını belirten Başkan Altay, “Konya için çok önemli bir proje yürütüyoruz. Proje tamamlandığında Alaaddin Caddesi’ndeki tüm binaların payitaht şehir Konya’ya yakışır hale gelmesini arzu ediyoruz. Konya’nın vizyon projelerinden olan ve şehrin çehresini değiştirecek projeyi, bölgeye en az rahatsızlık verecek şekilde bitirmek için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu. Başkan Altay, Konya’nın bütün projelerine destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’e teşekkür ederek, projenin Konya için hayırlı olmasını diledi. Proje kapsamında ilk etapta 12 bina, 60 bağımsız bölümün dış cephesi yenilenirken; ikinci etapta 40 binanın cephe rehabilitasyonu tarihi dokuya uygun şekilde yürütülecek. İkinci etabın yaz aylarında tamamlanması planlanıyor.

Örnek bir sosyal destek projesi daha

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çomaklı Mahallesi’nde mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekare araziyi üretime ve ekonomiye kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, araziye arpa ekimi yaptıklarını belirterek, buradan elde edilecek geliri sosyal desteklemelerden faydalanan ihtiyaç sahibi aileler için kullanacaklarını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Çomaklı Mahallesi’nde mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekare araziyi üretime kazandırarak, buradan elde edilecek geliri ihtiyaç sahibi aileler için kullanacak. Başkan Altay, bir taraftan altyapı ve fiziki yatırımlarla Konya’yı yarınlara hazırladıklarını; bir taraftan da sosyal belediyecilik anlayışıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.