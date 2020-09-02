Konya'da bir site karantinaya alındı
Merkez Selçuklu ilçesinde, kabul gününde bir araya gelen kadınlardan birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 4 bloklu site karantinaya alındı
KONYA (AA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 68 daireli bir site karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 4 bloklu sitedeki bazı kadınlar, kabul gününde toplandı.
Bir arada oturan 16 komşu kadından birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine yetkililer, siteyi karantinaya aldı.